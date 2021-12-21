В Петербурге за сутки поступило 287 новых пациентов с ковидом и пневмониями

В Северной столице свыше 6 тыс. горожан проходят лечение в стационарах от коронавируса и пневмоний.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в больницы поступало 287 новых пациентов. Таким образом, коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 1,0 при нормативе не более единицы.

В данный момент лечение проходят 6 084 человека, при этом, 590 из них лежат в палатах интенсивной терапии, а 311 подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободных коек в городе 37,25%. Лечатся амбулаторно 25 703 петербуржцев. Стоит отметить, что запас вакцины от новой коронавирусной инфекции в городе составляет 1 млн 20 тыс. 297 доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек.