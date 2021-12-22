В России за сутки выявили 25 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 25 264 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 292 983.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 020 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 300 269 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 42 322 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 097 521.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» станет доминантным в европейских странах в ближайшие недели.