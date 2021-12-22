Полыхающее техпомещение в доме на Лиговском тушили 17 спасателей

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь полностью охватил техническое помещение в жилом доме.
Возгорание случилось в среду, 22 декабря, по адресу: Лиговский проспект, дом №263. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:05.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в техпомещении площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 2 «квадратов».
В 05:27 огонь ликвидировали. К тушению пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.
Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером во вторник на машиностроительном заводе «Звезда» в Невском районе Петербурга случился пожар. В одноэтажном здании в цеху, размер которого составляет 115 на 270 метров, происходило горение кабеля 5 погонных метров. На месте происшествия работали 22 человека личного состава с привлечением пяти пожарных машин.