Полыхающее техпомещение в доме на Лиговском тушили 17 спасателей

Пожар случился в доме на Лиговском. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в доме на Лиговском. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь полностью охватил техническое помещение в жилом доме.

Возгорание случилось в среду, 22 декабря, по адресу: Лиговский проспект, дом №263. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:05.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в техпомещении площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 2 «квадратов».

В 05:27 огонь ликвидировали. К тушению пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером во вторник на машиностроительном заводе «Звезда» в Невском районе Петербурга случился пожар. В одноэтажном здании в цеху, размер которого составляет 115 на 270 метров, происходило горение кабеля 5 погонных метров. На месте происшествия работали 22 человека личного состава с привлечением пяти пожарных машин.