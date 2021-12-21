На заводе «Звезда» в Петербурге произошел пожар

Вечером во вторник на машиностроительном заводе «Звезда» в Невском районе Петербурга случился пожар.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу. Все случилось на заводе «Звезда», расположенном на улице Бабушкина, 123. Оперативные службы получили сообщение о возгорании в 19:21.

В одноэтажном здании в цеху, размер которого составляет 115 на 270 метров, происходило горение кабеля 5 погонных метров.

На месте происшествия работали 22 человека личного состава с привлечением пяти пожарных машин. Огонь удалось потушить за полчаса.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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