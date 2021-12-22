Военные медики США разработали вакцину против всех штаммов COVID

О том, что вакцина разработана центр намеревается сообщить в ближайшее время. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

О том, что вакцина разработана центр намеревается сообщить в ближайшее время. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Американские военные рассказали о разработке вакцины, которая будет эффективна против всех штаммов COVID-19. Об этом рассказал директор отделения новых инфекционных заболеваний при центре Кайвона Моджаррада.

По его словам, разработка вакцины длилась почти два года. Она получила название COVID-19 Spike Ferritin Nanoparticle, или SpFN.

Как сообщило издание Defenceone, первые клинические испытания нового препарата показали хорошие результаты. Военные намерены представить свою вакцину через несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 276 204 183, скончались от вируса 5 368 843 человека. Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватили 10 089 945 человек, скончались от COVID-19 293 329 человек.