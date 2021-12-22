Полыхающую однушку на улице Жака Дюкло тушили 17 спасателей

Пожар случился в доме на улице Жака Дюкло. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в доме на улице Жака Дюкло. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил однокомнатную квартиру.

Возгорание случилось в среду, 22 декабря, по адресу: улица Жака Дюкло, дом 8. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 12:25.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

В 12:48 пожар локализовали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Причины появления огня и сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга погиб человек. Его личность устанавливается, тело направили в морг для выяснения причины смерти. К тушению пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.