В Роскачестве объяснили, как зарабатывают мошенники на сайтах «Авито» и «Юла»

Всего за год ущерб от дистанционных действий аферистов составил 45 млрд рублей.

Центр цифровой экспертизы Роскачество раскрыл три самых популярных схемы интернет-мошенничества. Так, по данным МВД, за 2021 год злоумышленники с помощью интернета, телефонной связи «заработали» 45 млрд рублей. Именно такой вид мошенничества с использованием банковских карт специалисты называют дистанционным.

В преддверии новогодних праздников растут продажи, в том числе и на сайтах бесплатных объявлений. Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко советует быть внимательным, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Итак, три главные схемы: «Предоплата», «Ссылка на «безопасную сделку» и «Фальшивая верификация или «звонит служба безопасности». При первой схеме «Предоплата», продавец убеждает перейти в сторонний чат, показывает фото несуществующего товара и не отправляет товар или отправляет пустую коробку. Важно пользоваться встроенным сервисом доставки, который гарантирует оплату только после получения товара и не переходить в сторонние мессенджеры.

При этой схеме лжепродавец может использовать фишинговый сайт, очень похожий на настоящий, через который деньги идут мошеннику напрямую.

Схема №2: Ссылка на «безопасную сделку» рассчитана на тех, кто продает. Лжепокупатель присылает ссылку на фишинговый сайт и просит ввести данные банковской карты, по которым он якобы переведет вам деньги. Но вместо поступлений, средства будут списаны. Если не хотите стать жертвой, не переходите по ссылкам и не давайте данные своих карт посторонним.

Схема №3: Фальшивая верификация или «звонит служба безопасности». Аферист звонит от имени службы безопасности банка. Параллельно продельник убеждает покупателя, что для «верификации сделки» обязательно нужно «верифицировать карту» в службе безопасности сервиса объявлений.

Вас просят предоставить данные карты, после чего деньги утекают на счета любителей легкой наживы. Единственный способ не потерять свои кровные, не называть реквизиты своей банковской карты неизвестным лицам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Сбербанк предупреждает пожилых держателей карт о новом способе заработка у мошенников, которые под видом мастеров по оказанию бытовых услуг, предъвялют вам счет на оплату фейковых услуг. Таким образом, можно потерять сотни тысяч рублей.