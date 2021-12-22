Скончался основатель «Билайна»

Скончался основатель «Билайна»
Основатель «Вымпелкома» и общественный деятель Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет. Фото: pixabay.com

На 89-м году жизни ушел из жизни основатель «Билайна» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook его сын Борис Зимин.

По словам Бориса, его отец умер в Швейцарии. Причина смерти неизвестна. Однако есть информация, что Дмитрий Зимин тяжело болел.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. […] Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже», — заявил сын Зимин в Сети.

Дмитрий Зимин создал «Вымпелком-Коммуникации». Впоследствии она работала под маркой «Билайн», в 1992 году вместе с Константином Кузовым. Предприниматель являлся крупным благотворителем, он являлся основателем фонда поддержки фундаментальной науки «Династия»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в возрасте 89 лет скончался создатель ботокса Алан Скотт.

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