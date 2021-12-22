Петербурженку, подхватившую «омикрон» в Дубае, перевели в Боткина

Жительницу Петербурга, которая заразилась новой вариацией коронавируса, доставили в Боткинскую больницу.

Сегодня, 22 декабря, выяснилось, что горожанка, побывавшая в Дубае, а затем заразившаяся «омикрон» штаммом, лечится в больнице имени Боткина. Об этом «Фонтанка» сообщает , ссылаясь на Комитет по здравоохранению.

В Комитете рассказали, что ковид-пациентка лежит в больнице уже несколько дней.

«Состояние удовлетворительное, терапия стандартная»» — отметили в комздраве.

Ранее стало известно, что девушка, которая привезла «омикрон» в город на Неве лечилась дома и чувствовала себя более-менее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм COVID-19 «Омикрон» к настоящему времени стал доминирующим, он вызывает два необычных симптома.