Из Болгарии в Россию доставят обвиняемого в мошенничестве на 305 млн

Из Болгарии в Россию доставят обвиняемого в мошенничестве на 305 млн
Из Болгарии в Россию доставят обвиняемого в мошенничестве на 305 млн. Фото: пресс-служба МВД России

На территорию России доставят обвиняемого в мошенничестве из Болгарии.

Следствием ГСУ СК России по Санкт-Петербургу мужчина обвиняется в мошенничестве, в результате чего Российской Федерации был причинен ущерб на сумму не менее 305 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Утверждается, что обвиняемый в сообществе с другими членами группы примерно в 2014 году ввел в состав управляющего органа ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» сотрудников, обеспечивших увеличение кредиторской задолженности предприятия. Также обвиняемый в результате завладел нежилыми помещениями, путем нечестно выигранных торгов, и правом на дебиторскую задолженность Института архитектурно-строительного проектирования.

Было возбуждено уголовное дело. Долгое время обвиняемый гражданин скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. В октябре обвиняемого задержали на территории Болгарии, а сегодня передали представителям российских правоохранительных органов для транспортировки в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 ноября во Всеволожском районе Петербурга задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске.

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