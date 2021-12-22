Сахалинцев, которые пропали в море, до сих пор продолжают искать

Сахалинцев, которые пропали в море, до сих пор продолжают искать
Сахалинцев, которые пропали в море, до сих пор продолжают искать. Фото: pixabay

Продолжаются поиски двух сахалинцев, которые пропали в море в Макаровском районе 9 декабря.

Мужчины вышли в море на пластиковой лодке и пропали. До сих пор найти их не удалось. Об этом сообщает Sakhalin.Info.

Был сделан запрос через Следственный комитет на получение фото со спутника 13 декабря, но для получения результатов придется ждать минимум месяц. В связи с погодными условиями 22 декабря поиски пропавших были приостановлены. Начальником главного управления МЧС России по Сахалинской области дано дополнительное указание о привлечении сотрудников ГИМС МЧС России по Сахалинской области к обследованию береговой полосы 2 раза в неделю. По имеющейся информации у родственников, в полиции ждут указаний от Следственного комитета.

С момента пропажи людей прошло 13 дней, но волонтеры для поисков больше не привлекутся, поэтому ежедневное участие под силу только родственникам и друзьям пропавших.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 ноября стало известно об обнаружении трех мертвых горноспасателей, которые пропали при ликвидации ЧП в кемеровской шахте «Листвяжная».

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