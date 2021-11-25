Найдены тела трех спасателей, пропавших во время операции в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Найдены тела трех спасателей, пропавших во время операции в шахте &#171;Листвяжная&#187; в Кузбассе
Спасатели были вынуждены приостановить работы из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва. Фото: МЧС

Трое горноспасателей, пропавшие при ликвидации ЧП в кемеровской шахте «Листвяжная», найдены мертвыми.

Как сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, одно из 32 отделений горноспасательного звена МЧС перестало выходить на связь. Шесть спасателей находились в самой отдаленной части шахта. К настоящему моменту обнаружены три тела. Поиски остальных продолжаются. Сейчас тела поднимают наверх.

Таким образом, число погибших в результате задымления в «Листвяжной», достигло 14 человек.

Поисковые работы приостановлены. Спасатели решили взять паузу до утра, поскольку в шахте ухудшается газодинамическое состояние , растет концентрация того же метана.

В четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. Большинство из них спасены. По последним данным, пострадали 60 горняков, в больницы доставили 38 из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».

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