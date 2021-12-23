В ПФР сообщили в каком возрасте мужчины и женщины получат пенсию в 2022 году

Для получения пенсии необходимо не менее 13 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента 23.4. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Для получения пенсии необходимо не менее 13 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента 23.4. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Право на пенсию имеют мужчины в 61,5 лет и женщины в 56,5.

В Пенсионном фонде РФ рассказали о возрасте выхода на пенсию в следующем году и при каких условиях это возможно, сообщает агентство «Прайм».

Так, на страховую пенсию могут претендовать мужчины, рожденные во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года и женщины, которые появились на свет во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет.

Для этого необходимо не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4. На величину последнего показателя влияют суммы страховых взносов, которые выплачивает за работника наниматель. То есть чем выше официальная оплата труда, тем больше работодатель перечислит взносов на будущую пенсию, говорит заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Если стажа и коэффициента недостаточно для права на пенсию, то оформление пенсии отодвинут до тех пор, пока необходимые стаж и коэффициент не будут наработаны.

Если же в течение пяти лет этого не случится, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная. Проверить свой пенсионный коэффициент можно в личном кабинете на сайте ПФР или в приложении ведомства, а также на портале госуслуг.

При этом для лиц с инвалидностью при назначении пенсионных выплат возраст не играет никакой роли. Такую пенсию оформляют с момента, как инвалидность официально установлена.

Напомним, начатый в 2019 году переходный процесс по повышению пенсионного возраста будет закончен в 2023 году. Постепенно продолжительность стажа составит 15 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента – 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто получит пособие от ПФР в размере 19 тыс. рублей. В этом вопросе решают баллы и трудовой стаж.