Президент Черногории подхватил коронавирус

Президент Черногории Мило Джуканович подхватил коронавирус. Он продолжит работу на самоизоляции.
Об этом стало известно в четверг, 23 декабря. COVID у Джукановича протекает в легкой форме.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера государства, симптомы заболевания очень слабо выражены. В настоящее время политик чувствует себя хорошо.
Сейчас глава государства ушел на самоизоляцию, откуда и будет исполнять свои обязанности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус перенес и президент Аргентины Альберто Фернандес. В вечернее время у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. За да месяца до этого он привился российской вакциной «Спутник V».
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.