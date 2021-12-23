Президент Черногории подхватил коронавирус

Президент Черногории подхватил коронавирус
Глава Черногории сдал положительный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Президент Черногории Мило Джуканович подхватил коронавирус. Он продолжит работу на самоизоляции.

Об этом стало известно в четверг, 23 декабря. COVID у Джукановича протекает в легкой форме.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера государства, симптомы заболевания очень слабо выражены. В настоящее время политик чувствует себя хорошо.

Сейчас глава государства ушел на самоизоляцию, откуда и будет исполнять свои обязанности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус перенес и президент Аргентины Альберто Фернандес. В вечернее время у главы Аргентины поднялась температура и появилась головная боль. За да месяца до этого он привился российской вакциной «Спутник V».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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