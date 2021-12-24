Фанаты «Зенита» не хотят оформлять Fan ID

Фанаты &#171;Зенита&#187; не хотят оформлять Fan ID
Фанаты "Зенита" не хотят оформлять Fan ID. Фото: Instagram Ландскрона

Фанаты футбольного клуба «Зенит» выступают против введения Fan ID, в связи с чем было опубликовано соответствующее заявление в социальных сетях.

В Instagram движение фанатов «Зенита» представило протест против введения Fan ID. «Ландскрона» выступила от имени фанатов. В заявлении отмечается, что такая мера оценивается как репрессивное и избыточное правило.

«Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», — отмечается в сообщении.

Законопроект о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования был принят в третьем чтении 17 декабря. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Fan ID не будет применяться на матчах РПЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Зенит» обыграл израильский «Маккаби» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Фанаты «Зенита» не хотят оформлять Fan ID
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