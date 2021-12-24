Граждане Поднебесной крали петербургских студентов из Китая

Четверо мужчин избивали студентов и удерживали в помещении на Васильевском острове. Фото: Скрин серввиса "Яндекс. Панорама"

Четверо мужчин избивали студентов и удерживали в помещении на Васильевском острове. Фото: Скрин серввиса "Яндекс. Панорама"

Установлены дополнительные факты преступления о содержании в неволе студентов петербургских вузов с целью выкупа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в январе этого года были задержаны граждане Поднебесной 1986, 1996, 1997 и 1996 годов рождения. Мужчин подозревают в похищении студентов петербургских вузов, имеющих китайское гражданство, с целью получения выкупа.

По данному факту следствие по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по п. «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 162 УК РФ (похищение человека).

23 декабря этого года были установлены дополнительные факты. Так, подозреваемые заманили обманом студента 2000 года рождения в помещение №35-Н, расположенное в д. 52 строение 1 по Малому проспекту Васильевского острова, избили и держали в неволе. За освобождение злоумышленники требовали у потерпевшего 350 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ. Для участников этнической преступной группировки мера пресечения – содержание под стражей осталась неизменной.

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