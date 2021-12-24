Петербуржцы застряли в 10-балльных пробках вечером 24 декабря

Петербургские дороги вечером 24 декабря сковали десятибалльные пробки. Ситуацию осложняют множественные ДТП после снегопада.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки в 10 баллов сохранятся до 19 часов, после дорожная ситуация должна улучшиться до 9 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 6 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Обводного канала, Лиговском проспекте, набережной Кутузова. Водители толкаются на Каменноостровском проспекте, улице Куйбышева, Песочной набережной.

Транспортный коллапс наблюдается в районе станций метро «Площадь Ленина» и «Выборгская» — стоят Пироговская, Выборгская и Арсенальная набережные, улица Академика Лебедева, Лесной проспект и Большой Сампсониевский проспект.

В южных районах Петербурга движение практически парализовано на Московском шоссе, Советском проспекте, Благодатной улице.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Светлановской площади, Гражданском проспекте, проспекте Энгельса, улице Руставели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за ночь в Северной столице выпало достаточно большое количество снега, также в течение дня 24 декабря также ожидается выпадение осадков, но уже не так интенсивно.