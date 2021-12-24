Петербуржцы заметили дорожников, которые укладывают асфальт поверх снега

Петербуржцы заметили дорожников, которые укладывают асфальт поверх снега
Дорожные рабочие уложили асфальт поверх толстого слоя снега, посыпанного песком. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Василеостровском районе петербуржцы заметили сотрудников дорожных служб, которые решили уложить асфальт поверх снега.

Об этом жители города рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Заснеженную дорогу закатали в асфальт во дворе и под аркой дома №55 по Наличной улице. Дорожные рабочие уложили асфальт поверх толстого слоя снега, посыпанного песком.

Пользователи в комментариях пояснили, что черновой слой асфальта разрешено класть на снег, поскольку он тает под температурой асфальта. Другие назвали этот способ «нанотехнологиями» и посчитали, что куда проще асфальт положить, чем снег убирать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гостей чемпионата по фигурному катанию Петербург встретил со всеми «почестями»: «снежными кучами Беглова», неубранной наледью и кашей на дорогах и девятибалльными пробками.

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