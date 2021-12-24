В Петербурге ввели план «Перехват» для задержания автомобилиста, расстрелявшего машину скорой помощи

В Петербурге ввели план &#171;Перехват&#187; для задержания автомобилиста, расстрелявшего машину скорой помощи
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции задержали автомобилиста, который открыл огонь по машине скорой помощи в Пушкине.

В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что дорожный произошел 24 декабря в два часа дня у дома №8 по Госпитальной улице. Водитель «Ауди А8» выстрелил в зеркало заднего вида кареты скорой помощи, затем несколько раз выстрелил в воздух, а после скрылся.

Для поимки злоумышленника полиция объявила план «Перехват». Стрелка удалось задержать на Тверской улице в Колпино. Им оказался 46-летний мужчина, при нем нашли травматический пистолет. Нарушителя отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за выращивание наркотиков.

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