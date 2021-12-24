Спасатели менее чем за час потушили пожар в Московском районе

Спасатели менее чем за час потушили пожар в Московском районе
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 19:22 мск. В СНТ «Дачное» на Кирпичной дороге, 20 полностью сгорела дощатая, размером 4х5 метров хоз.постройка, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 19:43 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

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