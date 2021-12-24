Спасатели потушили пожар на 52 «квадратах» в Тихвинском районе

В Тихвинском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:58 мск. Очевидцы заметили дым на Ленинградской улице и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работала дежурная смена 61 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 52 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 23:34 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.