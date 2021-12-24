В Приморье чиновник оказался на скамье подсудимых из-за взяток

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего руководителя Управления муниципальной собственности Владивостока.
Чиновника обвиняют во множественных эпизодах взяточничества.
Как полагает следствие, в течение двух последних лет он получил не менее 11 млн рублей взяток и пытался получить еще одну взятку на 2 млн за решение вопросов с оформлением в частную собственность муниципальных земельных участков.
Ему грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кировский районный суд признал вину доцента кафедры Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, который подозревался в получении взятки. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 550 тысяч рублей.