В Приморье чиновник оказался на скамье подсудимых из-за взяток

Ему грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения. Фото: pixabay

Ему грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения. Фото: pixabay

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего руководителя Управления муниципальной собственности Владивостока.

Чиновника обвиняют во множественных эпизодах взяточничества.

Как полагает следствие, в течение двух последних лет он получил не менее 11 млн рублей взяток и пытался получить еще одну взятку на 2 млн за решение вопросов с оформлением в частную собственность муниципальных земельных участков.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кировский районный суд признал вину доцента кафедры Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, который подозревался в получении взятки. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 550 тысяч рублей.