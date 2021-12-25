Утром на Камчатской полыхал строительный вагончик

Утром на Камчатской полыхал строительный вагончик
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил дощатый строительный вагончик.

Возгорание случилось в субботу, 25 декабря, по адресу: улица Камчатская, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:43.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, выгорел дощатый строительный вагончик, обшитый профлистом, размером 2,5х6 метров, высотой 3 метра.

В 06:27 пожар локализовали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Невский районный суд Петербурга приостановил работу предприятий «Невской мануфактуры» из-за обнаружения грубых нарушений в работе систем пожаротушения и общей техники безопасности. Ранее компанию уже привлекали к ответственности из-за обслуживания систем пожаротушения.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Утром на Камчатской полыхал строительный вагончик
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