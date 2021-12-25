Полыхающую однушку в доме на Афонской тушили 17 спасателей

Пожар случился в доме на Афонской улице. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Афонской улице. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире девятиэтажного дома.

Возгорание случилось утром в субботу, 25 декабря, по адресу: улица Афонская, дом 24, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:28. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в квартире на 9-м этаже жилого дома происходило горение обстановки на кухне и в коридоре на общей площади 15 квадратных метров.

В 07:00 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на Камчатской улице полыхал строительный вагончик. Выгорела дощатая постройка, обшитая профлистом, размером 2,5х6 метров, высотой 3 метра. В 06:27 пожар локализовали.