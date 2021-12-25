В мире коронавирусом заразились более 278,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 764 811 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро субботы, 25 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 278 866 214, скончались от вируса 5 392 020 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: более 51 962 787 человек заразились, скончались от COVID-19 816 362 человека. На втором месте находится Индия: 34 772 626 зараженных и более 479 133 умерших. Следом идет Бразилия: заразились почти 22 234 623 жителя, погибло 618 655 человек.

Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватил 10 164 951 человек, скончались от COVID-19 296 268 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование капсул, созданных Merсk. Лекарство борется с коронавирусной инфекцией.