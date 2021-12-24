В США одобрили капсулы от COVID-19 от Merсk

В США разрешили использовать препарат против коронавируса от компании Merсk.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование капсул, созданных Merсk. Лекарство борется с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Associated Press.

Одобренное лекарство от коронавируса стало вторым препаратом в форме капсулы, которое разрешено в США. Препарат разрешен взрослым, у которых проявились ранние симптомы коронавирусной инфекции, а также тем, кто подвержены наибольшему риску госпитализации. В том числе — пожилым людям и людям с ожирением и заболеваниями сердца. При этом лекарство нельзя принимать беременным.

На неделе уже был одобрен препарат против коронавируса от Pfizer, который снижает риск госпитализации и смерти в группах риска на 90%, а также практически не обладает побочными эффектами. В связи с этим популярность лекарства от Merсk, вероятно, будет не такой большой среди населения, потому что смертность оно снижает всего на на 30% и не предотвращает тяжелое течение болезни, как хотелось бы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам Гинцбурга, новый препарат на основе моноклональных антител способен справиться с разными штаммами коронавируса, включая и «омикрон».