Фура слетела в кювет на заснеженном Мурманском шоссе

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На участке Мурманского шоссе произошло ДТП с участием фуры. Большегруз слетел с проезжей части в кювет.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообщесвте «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На 78 км Мурманского шоссе поперек дороги развернуло грузовик», — написал автор записи.

На кадрах видно, что кузов машины оказался полностью за пределами проезжей части. Половина дороги перекрыта. На участке собирается пробка.

Информация о состоянии водителя не приводится.

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