Фура слетела в кювет на заснеженном Мурманском шоссе

На участке Мурманского шоссе произошло ДТП с участием фуры. Большегруз слетел с проезжей части в кювет.
Дорожный инцидент случился в субботу, 25 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообщесвте «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На 78 км Мурманского шоссе поперек дороги развернуло грузовик», — написал автор записи.
На кадрах видно, что кузов машины оказался полностью за пределами проезжей части. Половина дороги перекрыта. На участке собирается пробка.
Информация о состоянии водителя не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Ягуара» протаранил автомобиль с детьми на Седова и скрылся. По словам свидетелей аварии, «Ягуар» поворачивал налево и не пропустил «Вольво», которая ехала прямо. Во второй иномарке находилось трое детей. Водитель «Ягуара» с места происшествия скрылся.