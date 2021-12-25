В Минздраве заявили, что все случаи «омикрона» в РФ завозные

В Минздраве заявили, что все случаи &#171;омикрона&#187; в РФ завозные
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации считают, что все выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией штамма «омикрон» являются завозными.

Других же случаев, связанных с новой вариацией ковида в настоящий момент не найдено.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи в настоящее время являются завозными. Иных случаев заболевания на территории Российской Федерации, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — пишет РИА Новости, цитируя Минздрав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что низкие показатели смертности от омикрон-штамма COVID-19 среди населения западных стран связаны с высоким уровнем вакцинации. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

коронавирус минздрав омикрон пандемия


 

Новости партнеров
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве заявили, что все случаи «омикрона» в РФ завозные
В Пушкине выгорела кабина грузовика
В Горелово горят вагончики
Закончился капремонт поликлиники на Пискаревском проспекте
Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге в конце декабря
Почти 400 петербуржцев госпитализированы в больницы с COVID-19 за сутки
В Петербурге создадут единый сервис для приема обращений по аптекам и лекарствам
Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в оборонной сфере