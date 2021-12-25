В Минздраве заявили, что все случаи «омикрона» в РФ завозные

Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации считают, что все выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией штамма «омикрон» являются завозными.

Других же случаев, связанных с новой вариацией ковида в настоящий момент не найдено.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи в настоящее время являются завозными. Иных случаев заболевания на территории Российской Федерации, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — пишет РИА Новости, цитируя Минздрав.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что низкие показатели смертности от омикрон-штамма COVID-19 среди населения западных стран связаны с высоким уровнем вакцинации. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.