Иномарка, уходя от удара с «Матизом», влетела в автобус на Тамбасова

В аварии пострадало несколько транспортных средств. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В аварии пострадало несколько транспортных средств. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого маршрутка получила «удар под дых».

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 декабря.

Авария случилась на улице Тамбасова и проспекта Ветеранов. Автомобиль марки «Ауди» пытался уйти от удара с «Матизом». Однако водитель не справился с управлением и влетел в автобус.

Судя по фотографии, оранжевая иномарки получила знатный удар в бок.

Сейчас еще неизвестно пострадал ли кто-то в ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Бестужевской улицы и Кондратьевского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин лишилась бампера.