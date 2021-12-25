На Светлановском легковушка не пропустила скорую и залезла на знак

На Светлановском легковушка не пропустила скорую и залезла на знак
Скорая столкнулась с легковушкой. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Дорожно-транспортное происшествие произошло при участии кареты скорой медицинской помощи на пересечении Светлановского и Северного проспектов.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» ночью, 25 декабря.

Легковой автомобиль, не уступив проезд спецмашине, залетел на островок посередине дороги. У скорой же разбитом оказалась левая фара.

Пользователь сети пишет, что на данном участке дороги авария случается вовсе не в первый раз.

«Заколдованный перекресток…», — заметила петербурженка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП погиб спортсмен. Жертвой аварии стал Никита Мокеев — 19-летний игрок нижнекамского хоккейного клуба «Реактор». Его автомобиль Lada Vesta столкнулся с грузовым транспортным средством.

дтп новости СПб происшествие скорая помощь


 

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