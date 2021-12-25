Выяснилось, где Кейт Миддлтон и принц Уильям встретят Рождество

Выяснилось, где Кейт Миддлтон и принц Уильям встретят Рождество
Елизавета II в этом году останется в Виндзорском замке. Фото: скриншот Instagram

В этом году Ее Величество останется в Виндзорском замке.

В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекцией в Великобритании королева Великобритании не станет выезжать из Виндзорского замка. Об этом пишет Hello.

Согласно традиции, все члены королевской семьи встречают Рождество в Сандрингемском замке вместе с Елизаветой II.

Однако в этот раз Кейт Миддлтон и принц Уильям уедут за город. Они отметят праздник в Анмер Холле.

Напомним, что особняк XVIII века подарили супругам в день свадьбы, в 2011 году. С 2015 по 2017-й семья жила там постоянно, затем же супруги вместе с детьми переехали в Кенсингтонский дворец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что королева Великобритании Елизавета II посетила церемонию двойного крещения своих правнуков в Виндзоре

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