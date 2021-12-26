В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 23 721 человека, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 26 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 392 020.

За сутки зафиксировали 968 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 304 218 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 37 285 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 259 771.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения Российской Федерации считают, что все выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией штамма «омикрон» являются завозными.