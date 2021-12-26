Ночью у жилого дома на Стойкости полыхала иномарка

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил легковой автомобиль.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 26 декабря, у дома №17 по улице Стойкости. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:31. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в автомобили «Hyundai» выгорел моторный отсек.

В 3:51 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пострадал при пожаре в строительном вагончике во Фрунзенском районе Петербурга. Его госпитализировали в медучреждение. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:43, к 6:27 огонь был потушен. Выгорел дощатый строительный вагончик, обшитый профлистом, размером 2,5х6 метров, высотой 3 метра.