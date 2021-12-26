Авиакомпании по всему миру отменили почти 6 тысяч рейсов на праздниках

Авиакомпании по всему миру отменили почти 6 тысяч рейсов на праздниках
Речь идет как о внутренних рейсах, так и о международных направлениях. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В период рождественских праздников авиакомпании по всему миру отменили около 5,7 тысячи рейсов. Причиной этого стала эпидемиологическая ситуация.

Так, по всему миру в период рождественских праздников произошла отмена 5,7 тысяч запланированных авиаперелетов, сообщил телеканал CNN.

Только в США число полетов в Рождество и на следующий день после праздника сократилось на 1,7 тыс. Основная причина, по которой перевозчики были вынуждены отказаться от полётов — распространение омикрон-штамма COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые запреты на авиасообщение не имеют смысла из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру. На эту тенденцию указали в пресс-службе Роспотребнадзора,

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