Число инфицированных COVID в России за неделю стало минимальным с начала октября

Число инфицированных COVID в России за неделю стало минимальным с начала октября
Россияне сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В России за сутки выявили 23 721 заболевшего COVID-19. Это минимальный показатель суточного прироста заболевших с 29 сентября, когда было выявлено 22 430 новых случаев.

По данным на воскресенье, 26 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 392 020, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью,

За сутки зафиксировали 968 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 304 218 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 37 285 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 259 771.

При этом новый штамм коронавируса «омикрон», который был впервые выявлен в стране три недели назад, в пределах РФ, по данным Минздрава, пока не распространяется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 851 человек.

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