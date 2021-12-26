В Петербурге за сутки выявили 1 851 случай заражения COVID

В Петербурге за сутки выявили 1 851 случай заражения COVID
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Комздрав

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 851 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 180 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 565 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 346 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения Российской Федерации считают, что все выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией штамма «омикрон» являются завозными.

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