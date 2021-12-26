Ушел из жизни бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин

Ушел из жизни бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин
Эдуард Дорожкин. Фото: instagram.com/eduarddorozhkin/

На 46-м гожу жизни скончался журналист Эдуард Дорожкин. Об этом стало известно в воскресенье, 26 декабря. О случившемся сообщили в соцсетях его коллеги и друзья.

«Эдуарда больше нет. <…> И в это невозможно поверить», — написала его коллега и основательница PR Bar Анетта Решетова у себя на странице в Facebook.

Информацию об этом подтвердили на сайте Tatler.

«Эдуард Дорожкин был много лет моим шеф-редактором в журнале lofficiel. Сегодня его не стало. Rip», — сообщила в своем Telegram телеведущая Ксения Собчак.

Причины смерти не уточняются.

Некоторое время Эдуард Дорожкин работал шеф-редактором в журналах Tatler и L’Officiel. Потом возглавил газеты «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life», писал для газеты «Ведомости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался в возрасте 86 лет. О смерти писателя Лиханова сообщили сегодня, 25 декабря, в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

журналист утраты Эдуард Дорожкин


 

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