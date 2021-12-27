Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 2 млн рублей
Пенсионерка лишилась более, чем 2 млн рублей. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионерку обманули на 2 млн 50 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря в полицию обратилась 72-летняя женщина, проживающая по улице Будапештская, дом 17/2. Она рассказала, что около двух недель назад ей на мобильный позвонил неизвестный, а после пришла смс, но уже с другого номера.

Женщина предложили заработать деньги с помощью игры на брокерской площадке. Пенсионерка ответила на смс «да», а после установила некое приложение, куда ввела все свои данные.

Около 9 дней пострадавшая вносила деньги. 25 декабря заявительница попыталась вывести деньги со счета, но у нее это не получилось.

В итоге пенсионерка лишилась 2 млн 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка присвоила себе чужую сумку на Балтийском вокзале и была задержана.

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