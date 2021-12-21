Пенсионерка присвоила себе чужую сумку на Балтийском вокзале и была задержана

Пенсионерка присвоила себе чужую сумку на Балтийском вокзале и была задержана
Женщину задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители по горячим следам раскрыли кражу дамской сумки на Балтийском вокзале. Чужую вещь себе присвоила пожилая женщина.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась одна из пассажирок, потерявшая сумку. По словам девушки, она оставила аксессуар на рамке досмотра у главного входа на вокзал. В сумке находились брендовые наушники, косметика и паспорт. Сумму ущерба она оценила в 13 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что сумку похитила 67-летняя петербурженка. Она приехала на железнодорожный вокзал с целью отправиться в город Луга. Находясь вблизи рамок металлодетектора, женщина заметила на ленте досмотра женскую сумочку и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, забрала вещь.

Впоследствии, не обнаружив в сумке ничего ценного для себя, при посадке в электричку она выкинула похищенное между платформой и поездом.

По прибытию женщина была задержана. Похищенное найдено и передано владелице. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело, ей назначено обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Петербурга неизвестный мужчина открыто напал на женщину и отобрал сумку, в которой находились денежные средства в размере 120 000 рублей, телефон и золотые серьги.

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