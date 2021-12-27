В России коронавирусом за сутки заразились еще 23,2 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились еще 23,2 тыс. человек
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 23 210 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 27 декабря.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 937 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 68 человек, в Петербурге — 60, а в Московской области — 52.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 305 155 россиян.

Всего в России зафиксировано 10 млн 415 тыс. 230 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил переболевших ковидом о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.

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