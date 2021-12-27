Диетолог назвала причины замедленного метаболизма

Диетолог Светлана Фус заявила, что нарушение обмена веществ чаще всего происходит не из-за болезней, в том числе наследственных, а по причине неправильного режима питания.

Как передает РИА Новости, самыми распространенными причинами замедления метаболизма считаются отказ от завтрака, нехватка воды в организме, нерегулярное питание, переедание, проблемы со сном и стресс, а также ужин в качестве основного приема пищи.

Специалист порекомендовала разнообразить рацион растительной пищей — овощами, злаковыми и фруктами. Эти продукты должны составлять две трети рациона. Они помогают нормализовать работу кишечника, очищают организм от токсинов и являются богатым источником минералов витаминов и клетчатки.

Также следует пить достаточное количество воды и воздержаться от употребления сладостей, мучного, фастфуда и полуфабрикатов.

Фус добавила, что в день должно быть 3-4 приема пищи. Такой режим питания позволит избежать сильного чувства голода, что поможет в борьбе с перееданием.

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