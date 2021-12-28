Спасатели больше часа тушили полыхающее здание на улице Передовиков

Спасатели больше часа тушили полыхающее здание на улице Передовиков
Пожар по адресу: улица Передовиков дом 20. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Одноэтажное здание тушили 25 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 28 декабря, по адресу: улица Передовиков, дом 20. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:08.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в одноэтажном здании размером 10х10 метров здании горела обстановка на площади 100 квадратных метров.

В 06:15 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство новых депо в Красносельском и Калининской районах Петербурга запланировано на 2022 год. За 2021 год в Петербурге закупили 11 пожарных автомобилей, из которых 7 будут переведены в пользование пожарно-спасательных отрядов, а еще четыре пополнят региональное управление МЧС.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели больше часа тушили полыхающее здание на улице Передовиков
Названа дата переговоров России и США по ситуации на Украине
Полыхающее здание на Большом Сампсониевском проспекте тушили 25 спасателей
Сборная России по хоккею победила Швейцарию в матче молодежного ЧМ
Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян
В Пулково задержали один авиарейс во вторник утром
Традиция дарить подарки на Новый год улучшает работу сердца
Ученые рассказали о самом раннем симптоме штамма «омикрон»