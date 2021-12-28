В Форносово нашли мужчину с переломанными костями

В Форносово нашли мужчину с переломанными костями
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Ленобласти мужчины в крови. Фото: "Яндекс.Карты"

В понедельник, 27 декабря, было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Ленобласти мужчины в крови.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как стало известно Gazeta.SPB, у пострадавшего было диагностировано перелом скуловой кости слева, оскольчатый перелом ребер с двух сторон, левосторонний пневмоторакс. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в Тосненскую КМБ.

Инцидент произошел 26 декабря около 9 часов вечера. Пострадавшего в квартире нашла женщина. Дверь была открыта, по словам очевидицы, в городском поседении Форносово через открытую дверь в квартиру она увидела, как на полу лежит мужчина в крови.

На месте происшествия практически сразу были задержаны два мужчины по подозрению в совершении преступления. Оба обвиняемых были в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленинградской области двое мужчин могли избить своего приятеля, вопрос по этому поводу пока не решен.

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