Петербуржец получил ушиб почки от охранника в ТРЦ «Галерея»

В Северной столицы охранник ТЦ нападают на посетителей: так, из ТРЦ «Галерея» петербуржец ушел с синяками и ссадинами.

Петербуржец самостоятельно обратился за помощью к медикам после избиения в ТРЦ «Галерея». Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам молодого человека, 27 декабря он находился в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Все произошло около 18:00. Уже непосредственно в самом торговом центре на мужчину напал охранник. Почему он это сделал? Не сообщается. Причину конфликта необходимо установить.

У 25-летнего мужчины были диагностированы ушибы и ссадины головы, поясницы, тазобедренного сустава, а также ушиб почки. После оказания помощи врачи отпустили петербуржца домой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 26 декабря неизвестные заявили, якобы торговый центр «Галерея» и «Платформа» заминированы.