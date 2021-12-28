Путин: уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ должен достичь 90%

Путин: уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ должен достичь 90%
Владимир Путин. Фото: скриншот мероприятия

Лидер Российской Федерации Владимир Путин высказался об уровне коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране.

По словам президента России уровень коллективного иммунитета к ковиду в России должен достичь 90 процентов. Об этом политик заявил на неформальном саммите СНГ во вторник, 28 декабря, пишет ТАСС.

Владимир Путин добавил, что многие страны зарубежья уже давно стремятся к иммунизации в 90 с лишним процентов.

Также лидер государства поинтересовался у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каков уровень коллективного иммунитета в настоящий момент. Главный санитарный врач подчеркнула, что пока он равен примерно 60%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существуют разные причины, по которым оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России может принимать решение о закрытии границ.

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