WhatsApp предупредил о прекращении работы с 1-го числа

WhatsApp предупредил о прекращении работы с 1-го числа
В WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. Фото: pixabay.com

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля 2022 года.

Это связано с тем, что программное обеспечение решило отказаться от поддержки старых и уже сильно устаревших операционных систем.

С 1 февраля следующего года пользоваться этим мессенджером можно будет на абсолютно любых моделях смартфонов, которые работают под управлением операционных систем Android и iOS.

А вот те пользователи, которые используют устаревшие более чем на четыре года версии ОС, то есть если на смартфоны установлена слишком старая версия платформы, пользоваться сервисом уже не смогут, они даже не смогут прочитать уже имеющуюся с кем-либо переписку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

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