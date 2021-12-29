Россияне, которые сдают квартиры туристам, будут платить налог в размере 4%

Россияне, которые сдают квартиры туристам, будут платить налог в размере 4%. Фото: pixabay.com

Россияне, которые сдают квартиры туристам, будут платить налог в размере 4%. Фото: pixabay.com

В России Федеральная антимонопольная служба поддержала создание реестра туристической недвижимости и введение идентификационного номера для владельцев жилья.

Теперь жители России, которые сдают квартиры туристам, будут обязаны платить налог в размере 4%. Такие россияне буду поставлены на учет. Об этом сообщают «Известия».

Подчеркивается, что разработан документ о легализации туристского жилья был еще в 2019 году, но поддержали в ФАС его введение только сейчас. Чуть раньше закон был одобрен в Роспотребнадзоре и Ростуризме.

Новый законопроект позволит сделать отрасль краткосрочной аренды жилья безопасной, конкурентной и приносящей доход в федеральный и региональные бюджеты, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургское туристско-информационное бюро заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Россия» с целью развития туризма в городе.