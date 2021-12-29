В Лужском районе после пожара обнаружены трупы двух пенсионеров

В Лужском районе после пожара обнаружены трупы двух пенсионеров
В Лужском районе после пожара обнаружены трупы двух пенсионеров. Фото: pixabay

Во вторник, 28 декабря, в Лужском районе произошел смертельный пожар. В результате погибло два пенсионера.

В ОМВД поступило сообщение около 14:00. Сообщалось, что в частном доме 19 по улице Маяковского Лужского района обнаружено два трупа после тушения пожара. Как стало известно Gazeta.SPB, один из погибших оказался 70-летний мужчина, а второй — 61-летней женщиной.

Выяснилось, что погибшие проживали в сгоревшем доме совместно. Трупы были направлены в морг для установления причины смерти.

Почему произошел пожар неизвестно, как и то, стал ли он причиной смерти пенсионеров. Детали происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Красносельском шоссе, 62, в установленных в два яруса семи дощатых строительных бытовках происходило горение на общей площади 30 квадратных метров 29 декабря около 01:59 ночи.

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