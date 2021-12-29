Спасатели менее чем за час потушили пожар в Выборгском районе

Спасатели менее чем за час потушили пожар в Выборгском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 29 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:07 мск. В поселке Левашово, на 5-й аллее, д. 201А, полностью сгорел каркасно-щитовой сарай размером 3х5 метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 10:43 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Красносельском шоссе, 62, в установленных в два яруса семи дощатых строительных бытовках происходило горение на общей площади 30 квадратных метров 29 декабря около 01:59 ночи.

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