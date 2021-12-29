Председатель Конституционного суда допустил возвращение смертной казни в России

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения смертной казни в России.

«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем»,- говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

По его словам, вопрос применении высшей меры наказания не может быть закрыт окончательно, пока есть умышленные убийства. Валерий Зорькин, что многое зависит от общей правовой ситуации в РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5% участников опроса посоветовали отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Еще одним наиболее популярным вариантом ответа стала отмена запрета на смертную казнь — за этот вариант проголосовали 2% респондентов.